Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Три пьяные женщины сушили мокрые ягодицы у Вечного огня и попали на видео

В Ярославской области три женщины сушили мокрые ягодицы у Вечного огня

В Ярославской области три пьяные женщины решили высушить мокрые ягодицы у Вечного огня и попали на видео. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 19 июня в поселке Борисоглебский. Три женщины осквернили памятник-мемориал, использовав пламя Вечного огня для сушки мокрой одежды на себе. На кадрах с места видно, как они стоят, наклонившись, ягодицами к огню.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 2ст. 243.4 УК РФ, сообщили в СУ СК России по региону. Правоохранители уже задержали женщин, вскоре им изберут меру пресечения. Прочие детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

До этого женщина прикурила сигарету от пламени Вечного огня в Нижнем Тагиле. Это произошло на глазах очевидцев.

Ранее мужчина бросил цветы в Вечный огонь в Петербурге, чтобы согреться.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Молодежь в России отказывается от алкоголя. Что сейчас пьют и курят россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!