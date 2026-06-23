Три пьяные женщины сушили мокрые ягодицы у Вечного огня и попали на видео

В Ярославской области три женщины сушили мокрые ягодицы у Вечного огня

В Ярославской области три пьяные женщины решили высушить мокрые ягодицы у Вечного огня и попали на видео. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 19 июня в поселке Борисоглебский. Три женщины осквернили памятник-мемориал, использовав пламя Вечного огня для сушки мокрой одежды на себе. На кадрах с места видно, как они стоят, наклонившись, ягодицами к огню.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 2ст. 243.4 УК РФ, сообщили в СУ СК России по региону. Правоохранители уже задержали женщин, вскоре им изберут меру пресечения. Прочие детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

До этого женщина прикурила сигарету от пламени Вечного огня в Нижнем Тагиле. Это произошло на глазах очевидцев.

Ранее мужчина бросил цветы в Вечный огонь в Петербурге, чтобы согреться.