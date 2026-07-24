Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Мужчина похитил младенца прямо со свадьбы его родителей

В США дядя похитил 15-месячного племянника со свадьбы его родителей
Harris County Sheriff's Office

В штате Техас мужчину арестовали по подозрению в похищении 15-месячного ребенка прямо со свадьбы его родителей, пишет издание People.

По данным шерифов округа Харрис, 29-летний Майкл Браун, который приходится малышу дядей, без разрешения забрал его с праздника, посадил в машину без детского кресла и уехал.

Когда родители попытались связаться с Брауном, он не отвечал на звонки, а дома его не оказалось. Полиция начала поиски и спустя несколько часов нашла мужчину и ребенка в 29 километрах от места торжества.

Мальчик был цел и невредим, его сразу вернули родителям. Самого Брауна обвинили в похищении. Власти отметили, что, по предварительным данным, он был пьян и не смог объяснить свои мотивы. Расследование инцидента продолжается.

Ранее голый мужчина попытался похитить семилетнюю девочку на глазах у матери.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!