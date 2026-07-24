Мужчина похитил младенца прямо со свадьбы его родителей

В США дядя похитил 15-месячного племянника со свадьбы его родителей

В штате Техас мужчину арестовали по подозрению в похищении 15-месячного ребенка прямо со свадьбы его родителей, пишет издание People.

По данным шерифов округа Харрис, 29-летний Майкл Браун, который приходится малышу дядей, без разрешения забрал его с праздника, посадил в машину без детского кресла и уехал.

Когда родители попытались связаться с Брауном, он не отвечал на звонки, а дома его не оказалось. Полиция начала поиски и спустя несколько часов нашла мужчину и ребенка в 29 километрах от места торжества.

Мальчик был цел и невредим, его сразу вернули родителям. Самого Брауна обвинили в похищении. Власти отметили, что, по предварительным данным, он был пьян и не смог объяснить свои мотивы. Расследование инцидента продолжается.

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