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Общество

Голый мужчина попытался похитить семилетнюю девочку, но был остановлен прохожими

В США голого мужчину задержали за попытку похищения маленькой девочки
Portland Police

В США полиция задержала 31-летнего мужчину, который попытался похитить 7-летнюю девочку у матери, сообщает Fox News.

Инцидент произошел вечером в субботу, 11 июля, на набережной Тома Макколла в Портленде, штат Орегон. Сначала очевидцы сообщили о голом мужчине, бегавшем по прибрежному парку и нападавшем на прохожих, а затем поступил сигнал, что он схватил ребенка и попытался увести его.

К моменту приезда полиции подозреваемый отпустил жертву и отправился купаться в реке Уилламетт неподалеку от места происшествия. Девочку удалось отбить благодаря вмешательству родителей и прохожих. Она серьезно не пострадала, медики обработали ей ссадины на месте.

Подозреваемого поместили под стражу, ему предъявлены обвинения в попытке похищения, нападении и других преступлениях.

Ранее женщина притворилась медсестрой и похитила младенца из роддома.

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