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Общество

Работнику заплатят компенсацию за туалет в 1 км от офиса

Сотрудник отсудил у компании компенсацию за туалет в 1 км от места работы
Shutterstock/FOTODOM

В Бразилии суд обязал компанию выплатить компенсацию сотруднику, которому во время работы приходилось проходить около одного километра, чтобы воспользоваться туалетом или набрать питьевую воду, пишет Metropoles.

Мужчина работал регулировщиком движения грузовиков, перевозивших бокситы — алюминиевую руду. По его словам, рабочее место находилось на открытой площадке, а ближайший туалет и источник воды располагались настолько далеко, что путь в одну сторону занимал до километра.

Кроме того, сотрудник заявил, что ежедневно работал под палящим солнцем и подвергался воздействию минеральной пыли. Работник обратился в суд с требованием признать расторжение трудового договора по вине работодателя, а также выплатить компенсацию за моральный вред и положенные трудовым законодательством выплаты.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, присудив мужчине $1300 в качестве компенсации морального вреда. Помимо компенсации, суд обязал работодателя выплатить мужчине все предусмотренные законом выплаты при увольнении и подтвердил, что условия труда не соответствовали требованиям безопасности и охраны здоровья.

Ранее бразильянку, отказавшуюся уступить ребенку место в самолете, затравили и уволили с работы.

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