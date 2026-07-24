Балашихинского отравителя приговорили к пожизненному заключению

Московский областной суд приговорил «балашихинского отравителя» Артема Миссюру к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Признать Миссюру Артема Михайловича виновным и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима», — сказала судья.

На таком наказании в ходе прений сторон наставала сторона гособвинения, отметив циничный и беспринципный характер преступлений.

Жертвами «балашихинского отравителя» стали девять человек, двое из которых — бабушка и друг — не выжили. Обвиняемый признался, что сначала хотел поквитаться с отчимом, который оказывал на него «большое психологическое давление».

Как у, отравитель подсыпал сильнодействующие химические вещества в святую воду, куличи и каши, которые потом употребляли родители, сестра, дядя, его подруга и два приятеля. Миссюра полностью признал свою вину и принес извинения родным и близким. Он просился в зону проведения специальной военной операции, чтобы искупить вину на поле боя. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Харцызский душитель» объявился на интернет-форуме.