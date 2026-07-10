Беременная россиянка выпала из окна 7-го этажа, выжила и не потеряла ребенка

Во Владивостоке беременная женщина упала с высоты и выжила

Во Владивостоке попытка помыть окно закончилась для беременной женщины падением с высоты. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, инцидент произошел ночью. Находившаяся на 30-й неделе беременности местная жительница не могла заснуть и решила помыть окно. В процессе она попыталась дотянуться до дальнего угла, но не удержалась и рухнула с высоты седьмого этажа.

«Девушка приземлилась на спину и стала кричать от боли, на крик прибежали соседи и вызвали скорую», – сообщается в публикации.

На место прибыли медики. В этот момент женщина самостоятельно двигалась и не демонстрировала признаков типичных для подобных ситуаций повреждений.

В результате у нее обнаружили ссадины и ушибы, но ни одного перелома. Медики оказали ей всю необходимую помощь. Ребенка также удалось сохранить.

Сейчас пострадавшая идет на поправку. Пациентка пообещала, что больше не будет самостоятельно мыть окна.

Ранее сообщалось, что ребенок выпал из окна новостройки в Ростове и не выжил.