Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Россияне раскрыли свое отношение к даче

KP.RU: у 37% россиян дача ассоциируется со свежими овощами и фруктами
Shutterstock

Более чем у половины россиян дача ассоциируется с природой и свежим воздухом. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, для 63% респондентов дача – это природа и чистый воздух. Первым, о чем вспоминают эти россияне при упоминании дачи, становятся бескрайние поля, река и тишина. По словам опрошенных, они любят такой отдых за возможность уехать из города и насладиться временем наедине с природой и самыми близкими людьми.

Другие 39% респондентов раскрыли, что дача у них ассоциируется с рыбалкой, шашлыками, песнями у костра под гитару, а также временем в кругу семьи и друзей. Участники опроса признались, что отправляются за город ради смены обстановки и душевного восстановления.

Еще 37% россиян поделились, что для них дача является местом, где растут натуральные ягоды, свежие овощи и фрукты. Эти опрошенные отметили, что первым при упоминании загородного дома вспоминают огород, который требует большого труда, но приносит огромную награду в виде качественного урожая.

Помимо этого, 20% респондентов рассказали, что дача для них – это цветочный сад. Они выращивают различные растения и ухаживают за ними. По словам россиян, такое занятие является их хобби, благодаря которому они чувствуют себя значительно лучше.

Оставшиеся 8% проголосовали за вариант «другое». При этом часть из этих участников опроса признались, что дача вызывает у них не самые приятные ассоциации, такие как тяжелый труд, крупные денежные вложения и другие проблемы.

Ранее стало известно, что россияне полюбили выращивать растения.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!