Россияне раскрыли свое отношение к даче

Более чем у половины россиян дача ассоциируется с природой и свежим воздухом. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, для 63% респондентов дача – это природа и чистый воздух. Первым, о чем вспоминают эти россияне при упоминании дачи, становятся бескрайние поля, река и тишина. По словам опрошенных, они любят такой отдых за возможность уехать из города и насладиться временем наедине с природой и самыми близкими людьми.

Другие 39% респондентов раскрыли, что дача у них ассоциируется с рыбалкой, шашлыками, песнями у костра под гитару, а также временем в кругу семьи и друзей. Участники опроса признались, что отправляются за город ради смены обстановки и душевного восстановления.

Еще 37% россиян поделились, что для них дача является местом, где растут натуральные ягоды, свежие овощи и фрукты. Эти опрошенные отметили, что первым при упоминании загородного дома вспоминают огород, который требует большого труда, но приносит огромную награду в виде качественного урожая.

Помимо этого, 20% респондентов рассказали, что дача для них – это цветочный сад. Они выращивают различные растения и ухаживают за ними. По словам россиян, такое занятие является их хобби, благодаря которому они чувствуют себя значительно лучше.

Оставшиеся 8% проголосовали за вариант «другое». При этом часть из этих участников опроса признались, что дача вызывает у них не самые приятные ассоциации, такие как тяжелый труд, крупные денежные вложения и другие проблемы.

Ранее стало известно, что россияне полюбили выращивать растения.