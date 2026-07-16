Россияне полюбили выращивать растения

Выращивание растений дома и на даче стало распространенным увлечением среди россиян: этим занимаются 79% опрошенных, а у каждого пятого есть мини-огород на подоконнике или балконе. Об этом свидетельствуют результаты исследования медиахолдинга Rambler&Co и аналитиков «Купера».

Согласно опросу, комнатные растения есть у 34% респондентов, грядки на даче — у 21%, еще 24% совмещают оба вида растениеводства. При этом 21% участников исследования пока не занимаются выращиванием растений, но рассматривают такую возможность в будущем.

Отмечается, что в первом полугодии 2026 года спрос россиян на товары для садоводов увеличился. Так, продажи удобрений, грунта и средств по уходу за растениями выросли на 5%, а лопат, грабель и вил — на 4%. Средний чек на покупку товаров для дачи составил 333 рубля.

Наиболее популярными среди россиян остаются декоративные комнатные растения — их выращивают 28% опрошенных. Овощи — 20% респондентов, зелень — 18%, ягоды и фрукты — 17%. Еще 9% занимаются рассадой для дачи, а 8% выращивают дома травы и пряности.

Собственный мини-огород на подоконнике или балконе есть у 21% участников исследования, еще 19% хотели бы его организовать.

Главной причиной увлечения растениеводством участники опроса назвали желание украсить дом или участок. Для 19% это прежде всего хобби, 15% продолжают семейную традицию, а 14% считают уход за растениями способом расслабиться и почувствовать ответственность.

Исследование также показало, что уход за растениями вызывает у многих сильную эмоциональную привязанность. Так, 39% россиян признались, что радуются каждому новому листку или цветку. Еще 21% регулярно ищут информацию о своих растениях в интернете и социальных сетях, 17% делятся фотографиями растений и урожая с близкими, 12% разговаривают с растениями и дают им имена, а 11% стараются подобрать для них лучшее место в доме.

Опрос проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co. В исследовании приняли участие более 2 тыс. человек.