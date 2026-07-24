Россиянам назвали запахи, которые помогают при стрессе

Избавиться от стресса и усталости помогают запахи цитрусов, а также цветочные или смолистые ароматы. Об этом NEWS.ru рассказала психолог и специалист по ароматерапии Екатерина Пахолкина.

«Ароматы сопровождают нас с раннего детства. И очень часто с каким-то запахом ассоциируются определенные события, обстоятельства, чувства или люди. Обонятельная система связана с лимбической, отвечающей за эмоции, а любая информация, подкрепленная эмоционально, запоминается лучше. Самые ресурсные, яркие и приятные ароматы — это цитрусовые», — объяснила эксперт.

По ее словам, запахи цитрусов могут поднимать настроение, придавать человеку энергии, а также стабилизировать его эмоциональное состояние. Таким образом психике становится проще справляться со стрессовым состоянием.

Тем, у кого есть негативные ассоциации, связанные с цитрусовыми, психолог посоветовала использовать цветочные или смолистые ароматы и ставить на них «якоря». Благодаря этому получится эффективно снимать напряжение, избавившись от привычки прибегать к синтетическим успокоительным средствам.

Специалист также напомнила, что следует отдавать предпочтение только натуральным эфирным маслам высокого качества, поскольку они оказывают оздоровительное воздействие на нервную систему и улучшают мозговую активность, не нанося при этом вред здоровью.

Клинический психолог, КПТ-терапевт высшей категории клиники ментального здоровья «АКСОНА» Анжелика Еременко до этого говорила, что цвета могут оказывать влияние на эмоциональное состояние человека, уровень его тревожности, а также на его восприятие окружающего мира. По ее словам, средняя насыщенность теплого тона способна пробудить ощущение радости, в то время как излишне яркий и глубокий оттенок того же цвета может вызвать раздражение.

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