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Россиян предупредили об опасности появления папиллом на теле

«МК»: лучший способ защиты от онкогенных папиллом – это вакцинация
Yury Nikolaev/Shutterstock/FOTODOM

Папилломы – это доброкачественные новообразования, похожие на бородавки. Чаще всего на теле они появляются в возрасте от 40 до 50 лет, а причиной этого становится вирус папилломы человека (ВПЧ), которым заражено до 90% населения планеты, выяснил mk.ru у специалистов.

ВПЧ долгие годы остаётся «спящей» угрозой и проявляется с возрастом на фоне ослабления иммунного надзора. В этом случае организм больше не может сдерживать размножение вируса, в результате чего на шее, под мышками и в складках кожи появляются наросты. Также причиной могут стать гормональные изменения. В частности, у женщин пик ВПЧ отмечается в 20–25 лет, то есть в начале половой жизни, а также в период менопаузы.

В целом папилломы в большинстве случаев безопасны, однако бывают и онкогенные типы наростов. Опасные штаммы могут провоцировать рак шейки матки у женщин, а также онкозаболевания у мужчин. Эксперты подчёркивают, что после 30 лет важно регулярно делать скрининги и проверять тип папиллом.

Лучшей мерой защиты от ВПЧ является вакцинация, которую обычно рекомендуют проходить в период с 9 до 15 лет до начала половой жизни. Прививка защищает от самых опасных онкогенных типов ВПЧ. Специалисты призывают не игнорировать папилломы на теле и обязательно проверять их на риск перехода в раковое заболевание.

Учёные до этого выяснили, что у детей, получивших прививку от вируса папилломы человека (ВПЧ) в возрасте 12–13 лет, риск смерти от рака шейки матки к 30 годам оказался практически нулевым. Анализ показал, что с момента внедрения программы удалось предотвратить около 200 смертей от рака шейки матки. Авторы подчёркивают, что число предотвращённых смертей будет расти по мере взросления поколений, прошедших вакцинацию.

Ранее стало известно, что россиянки стали чаще сдавать анализ на ВПЧ.

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