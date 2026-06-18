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Наука

Ученые выяснили, у кого риск смерти от рака шейки матки почти равен нулю

Lancet: прививка от ВПЧ в детстве практически свела к нулю риск опасного рака
ПНИПУ

У детей, получивших прививку от вируса папилломы человека (ВПЧ) в возрасте 12-13 лет, риск смерти от рака шейки матки к 30 годам оказался практически нулевым. К такому выводу пришли ученые под руководством специалистов из Лондонский университет королевы Марии. Результаты исследования опубликованы в The Lancet.

Исследование, проведенное при поддержке Cancer Research UK, оценило влияние национальной программы вакцинации против ВПЧ в Англии. Вакцинация девочек началась в 2008 году, а мальчиков — в 2019-м.

Анализ показал, что с момента внедрения программы удалось предотвратить около 200 смертей от рака шейки матки. Особенно заметный эффект наблюдался среди женщин, привитых в подростковом возрасте. По данным ученых, в период с 2020 по 2024 год в Англии не было зарегистрировано ни одного случая смерти от рака шейки матки среди женщин в возрасте от 20 до 24 лет. Без вакцинации исследователи ожидали бы около 23 таких случаев.

Кроме того, с 2015 по 2019 год смертность от рака шейки матки в этой возрастной группе снизилась примерно на 80%.

Вирус папилломы человека считается основной причиной развития рака шейки матки. Известно более 100 типов ВПЧ, однако около 13 относятся к группе высокого онкогенного риска и вызывают почти все случаи этого заболевания. Вакцина защищает от девяти наиболее опасных типов вируса и также снижает риск некоторых других онкологических заболеваний, включая рак полости рта, горла, ануса и половых органов.

Авторы подчеркивают, что число предотвращенных смертей будет расти по мере взросления поколений, прошедших вакцинацию. Однако специалисты выражают обеспокоенность снижением охвата прививками. По данным Cancer Research UK, примерно каждый четвертый школьник в настоящее время заканчивает обучение непривитым.

Ранее генетики выяснили, у каких национальностей ниже восприимчивость к онкогенному типу ВПЧ.

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