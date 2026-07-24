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Устроивший стрельбу в гимназии Казани рассказал о симпатии к Трампу

Mash: устроивший стрельбу в гимназии Казани Галявиев писал друзьям письма о Трампе
Максим Богодвид/РИА Новости

Приговоренный к пожизненному заключению за стрельбу в казанской гимназии Ильназ Галявиев писал друзьям письма о президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Галявиев называл Трампа «удивительным человеком» и писал, что восхищается тем, как он смог вернуться в Белый дом после периода давления и судебных разбирательств.

В переписке с друзьями Галявиев также рассказывал о своем состоянии после нападения на гимназию в Казани. По его словам, в момент преступления он находился в состоянии психоза и утверждал, что «полетела крыша, поэтому все так и получилось».

В письмах осужденный также сообщил, что начал изучать религиозную литературу уже после попадания в колонию. Галявиев рассказал, что вера помогла ему пересмотреть отношение к жизни, из-за чего он отказался от некоторых развлечений и праздников.

11 мая 2021 года Галявиев напал на гимназию №175 в Казани. В результате взрыва и стрельбы пострадали более 20 человек, еще девятерых спасти не удалось. Злоумышленника задержали прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов. В апреле 2023 года он получил пожизненный срок с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что Галявиев хотел с помощью самодельного взрывного устройства полностью разрушить здание школы.

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