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Общество

В Госдуме объяснили, почему российские пенсионеры стали больше работать

Депутат Бессараб: пенсионеры работают из-за роста зарплаты и индексации выплат
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Пенсионеры стали активнее возвращаться к работе на фоне роста средней зарплаты и индексации пенсий для этой категории населения. Об этом НСН заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

На сегодняшний день в России официально работают с уплатой страховых взносов 7,3 млн пенсионеров, что значительно меньше, чем в 2014 году, когда их число составляло 14 млн человек. В 2016 году это количество резко сократилось до 9,6 млн, и причиной такого падения стало отсутствие индексации пенсий для этой категории, подчеркнула Бессараб.

«Как только индексацию возобновили, пенсионеры начали возвращаться в экономику, — пояснила она. – Кроме того, продолжают трудиться и те, кто вышел на пенсию досрочно: такое возможно, например, в 50 лет. Конечно, человек не хочет сидеть дома и потому продолжает работать».

По словам депутата, многие пенсионеры начали работать в отраслях, которые испытывают наибольшую потребность в высококвалифицированных кадрах, в том числе в сфере образования и медицины.

До этого руководитель агентства по подбору и развитию персонала «Амалко» Гарри Мурадян заявил, что сегодня на рынке труда сохраняется дефицит кадров, на фоне чего людям старшего возраста легче найти работу. В том числе много вакансий для россиян старше 60 лет, причем как в интеллектуальной сфере, так и среди рабочих специальностей. По его словам, россияне в этом возрасте чаще всего устраиваются менеджерами по клиентам, продавцами, операторами линии, фармацевтами, библиотекарями, а также занимаются первичной документацией.

Ранее стало известно, какую работу чаще всего ищут российские пенсионеры.

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