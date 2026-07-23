Названы потери британской экономики из-за июньской жары

Потери британской экономики из-за рекордной жары в июне составляют £1,15 млрд (около $1,5 млрд). Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного среди почти двух тысяч граждан, пишет «Интерфакс».

Аномальные температуры негативно сказались на рабочем времени: жители страны в среднем трудились на 30 минут меньше обычного в последнюю неделю июня, когда в Великобритании фиксировались рекорды по температуре практически каждый день. Участники опроса также упоминали о снижении качества сна и других проблемах со здоровьем.

«Наши результаты свидетельствуют о том, что страна все еще не готова к последствиям климатических изменений», — отметила.

Авторы исследования указывают на нехватку кондиционеров в офисах и общественном транспорте, а также на различные ограничения, которые затрудняют установку кондиционеров в жилых помещениях.

Согласно прогнозу синоптика Гидрометцентра Марины Макаровой, экстремально высокие температуры, наблюдающиеся сейчас в европейских странах, могут распространиться на российские регионы.

Ранее врач предупредила о риске получения теплового стресса летом.