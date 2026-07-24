В Краснодаре 19-летнюю девушку задержали за фото с последствиями атаки БПЛА

В Краснодаре полицейские задержали 19-летнюю местную жительницу за распространение фото последствий атаки беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«Сотрудники ЦПЭ ГУ МВД России по Краснодарскому краю выявили видеозапись в мессенджере, на которой девушка показывает горящее после атаки БПЛА складское помещение в Краснодаре и установленные вдоль него объекты», — сказано в сообщении.

Из сообщения следует, что местная жительница нарушила введенный на Кубани запрет на съемку и распространение материалов о работе систем противовоздушной обороны, последствий применения дронов, а также местах дислокации военных подразделений.

В действиях девушки нашли признаки нарушения статьи 4.17 Закона № 608-КЗ. Согласно ему, физическим лицам за съемку последствий атаки БПЛА на регион грозит штраф от 1 до 3 тыс. рублей.

Собранные полицейскими материалы направили в региональное правительство, заключили в МВД.

Ранее в Хабаровском крае запретили снимать атаки беспилотников.