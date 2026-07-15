В Хабаровском крае запретили снимать атаки беспилотников

В Хабаровском крае ввели запрет на съемку атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

С 10 июля в регионе запретили публиковать и распространять любую информацию о совершенных на территории региона терактах, диверсиях и атаках беспилотников, а также фото и видео с мест таких событий.

До этого аналогичные меры уже ввели в Приморском крае, Чукотском автономном округе и Сахалинской области.

В антитеррористической комиссии края пояснили, что данное решение призвано обеспечить общественную безопасность, а его главная задача — не допустить паники и пресечь возможные провокации со стороны вражеских спецслужб. При этом распространение информации допускается лишь в двух случаях: при обращении в правоохранительные органы или экстренные службы с сообщением о теракте и когда сведения изначально опубликованы в официальных источниках. За нарушение запрета грозит административная ответственность: максимальные штрафы составляют 5 тысяч рублей для граждан, 30 тысяч для должностных лиц и 100 тысяч для юридических лиц.

Ранее в Омской области дроны атаковали НПЗ.