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Общество

Мужчину посадили в тюрьму за отправку 527 непристойных сообщений 9-летней девочке

Бывший французский военный совращал 9-летнюю девочку по переписке
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

На Корсике суд вынес приговор бывшему военному, который за два месяца отправил ребенку более 500 непристойных сообщений, сообщает издание Corse Matin.

На скамье подсудимых по обвинению в совращении несовершеннолетней оказался 56-летний Кристофер Дюбос, бывший военнослужащий. По данным суда, в 2020 году он в течение двух месяцев отправил девятилетней девочке 527 сообщений сексуального характера. Личность ребенка не раскрывается. Известно, что на тот момент подсудимый состоял в отношениях с матерью жертвы.

Во время заседания Дюбос признал вину и заявил, что сожалеет о содеянном. Пострадавшая сказала в суде, что долгое время считала себя виновной в произошедшем. По словам подростка, действия обвиняемого разрушили ее жизнь. Она попросила сделать дело публичным, чтобы ее показания помогли другим жертвам решиться говорить о насилии.

23 июня исправительный суд округа Бастия вынес мужчине приговор — четыре года тюрьмы с отсрочкой исполнения наказания. Также ему назначили трехлетнее социально-правовое сопровождение и запретили контактировать с пострадавшей, а также работать с несовершеннолетними. При нарушении условий ему грозит два года лишения свободы.

Ранее а Петербурге врач совращал девочку во время приема.

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