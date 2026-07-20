В Крыму мужчина показывал порно подросткам на стадионе

В Крыму будут судить местного жителя, который совращал четырех подростков и показывал им порно. Об этом сообщает СУ К РФ республики.

По данным следствия, октябре и ноябре 2025 обвиняемый на стадионе в селе Михайловка развращал несовершеннолетних. Мужчина показывал 13-летним школьникам порнографические материалы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, о развратных действиях, 41-летний крымчанин заключен под стражу. Материалы расследования переданы суд для рассмотрения. Фигуранту может грозить реальный срок заключения.

До этого в Крыму мужчина получил срок за совращение двух девочек. Фигурант показывал детям видео непристойного содержания и вел с ними разговоры на запретные темы. Суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима и запретил работать с детьми на такой же срок.

Ранее учительница года совращала школьника и оказалась за решеткой.