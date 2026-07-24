Над подлете к Москве сбили еще шесть беспилотников

Собянин: уничтожены еще шесть дронов, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще шесть беспилотников, летевших на Москву. Об этом в своем канале в «Макс» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

До этого Собянин писал о пяти сбитых на подлете к Москве беспилотниках.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил о пожаре на территории области, который возник после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что в поселке Элеватор в Твери загорелось административное здание логистического центра. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС России, к текущему моменту пожарные полностью ликвидировали огонь.

Тверская область — не единственный российский регион, подвергшийся атаке БПЛА в ночь на 24 июля. Также налеты дронов зафиксировали в Орловской, Смоленской, Ленинградской, Владимирской, Новгородской, Тульской, Брянской, Калужской, Рязанской, Псковской, Белгородской и Курской областях. Несколько летательных аппаратов сбили в столичном регионе, Крыму, Краснодарском крае и над акваториями Черного, Азовского морей. По данным министерства обороны РФ, всего над территорией страны перехватили и уничтожили 571 беспилотник самолетного типа.

Ранее ВСУ атаковали ракетой Киров.