Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» мэр столицы Сергей Собянин.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 24 июля сбили более 570 украинских дронов сбили над Россией, в том числе над Московским регионом.

Как заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, российские силы ПВО перехватили над регионом 59 украинских дронов. Обойтись без разрушений не удалось. В частности, в поселке Синявино в Кировском районе зафиксировали обрушение конструкций одного из складов птицефабрики «Северная». В Всеволожском районе из-за налета беспилотников пострадали три человека.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о новых ударах по украинским портам.