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Россиянам рассказали, как тушить загоревшийся пауэрбанк

Эксперт по пожарной безопасности Бойко: загоревшийся пауэрбанк можно залить водой
Devenorr/Shutterstock/FOTODOM

Загоревшийся пауэрбанк нужно поместить в металлическую емкость с холодной водой, но сначала стоит сбить огнетушителем внешнее пламя, чтобы не дать огню разойтись. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко.

«Тушение литиевого аккумулятора — это борьба не с огнем, а с температурой, которая находится внутри самого пауэрбанка. Когда пауэрбанк загорается, там запускаются процессы, которые называют тепловым разгоном. Это цепная реакция внутри ячеек батареи, и, к сожалению, остановить ее мгновенно невозможно. Эта реакция идет без участия кислорода. То есть, если вы даже уберете кислород или чем-то накроете пауэрбанк, то химическая реакция не остановится», — пояснил Бойко.

По его словам, первым делом нужно распылить порошковый огнетушитель . Он не способен потушить горячую литиевую батарею, его главная задача — локализовать внешнее пламя и выиграть время.

«Огнетушитель — это первая линия обороны. Дело в том, что аккумулятор при тепловом разгоне нагревается, и нужно его охладить для того, чтобы снизить процесс химической реакции. Без огнетушителя счет идет на секунды, и пожар из маленького аккумулятора за мгновение может перерасти в серьезный квартирный пожар. Вода — это, наверное, единственный вариант, который можно применять дома. Если загорелся пауэрбанк, его нужно поместить в какую-то металлическую емкость и залить водой. Таким образом мы начнем охлаждать сам пауэбанк и снизим концентрацию выделяемых горючих газов. При горении, при химической реакции самого аккумулятора активно выделяются токсичные газы, поэтому важно, чтобы был приток воздуха, чтобы человек мог дышать и ориентироваться в пространстве», — обратил внимание эксперт.

Он рассказал, что недавно в России разработали специальный спрей, который эффективно смачивает любые поверхности и не дает возможности огню распространиться на какие-то другие материалы.

«Мы провели достаточно много тестов и испытаний и убедились в эффективности такого тушения. Здесь мы можем гордиться, что такие системы вообще появляются у нас в России», — заключил Бойко.

Ранее сообщалось, что пауэрбанк прожег москвичке спину во время ночной подзарядки.

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