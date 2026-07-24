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Россияне стали чаще проходить профилактические обследования в 2026 году

Почти половина россиян принимают витамины и БАДы для поддержания здоровья
Shutterstock

Россияне стали внимательнее относиться к своему самочувствию и чаще проходить профилактические осмотры. Об этом говорится в исследовании «Барометр отношения россиян к своему здоровью» от «НИЖФАРМ», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Наиболее распространенными практиками поддержания здоровья стали дополнительный прием витаминов и БАДов (41%, рост на 3 процентных пункта), обращение за консультацией к врачу (36%, рост на 3 п.п.) и переход на более здоровую диету (27%, без изменений). При этом доля тех, кто не предпринимает ничего для поддержания здоровья, сократилась с 16% до 13%.

Главные риски, вызывающие беспокойство у респондентов, — онкологические заболевания. Их опасаются 38% опрошенных, что на 3 п.п. больше, чем годом ранее. На втором месте — инсульт (17%), затем инфаркт (15%) и сахарный диабет (12%). Реже упоминаются деменция (8%), болезнь Альцгеймера (6%) и болезнь Паркинсона (5%).

Физической активностью периодически занимаются 52% респондентов, регулярно — 74% из них. Однако доля тех, кто вовсе не занимается спортом, выросла на 3 п.п. и достигла 26%. Ежедневно тренируются 12% опрошенных, три раза в неделю — 14%, два раза — 17%, один раз — 16%, раз в месяц и реже — 14%.

Технологическая грамотность россиян остается высокой: более половины (57%) пользуются умными устройствами для контроля показателей здоровья, из них 30% — приложениями в смартфоне. Чаще всего с помощью гаджетов отслеживают физическую активность (80%) и базовые физиологические показатели (46%).

«Россияне все чаще выбирают профилактику, но уровень физической активности — зона, требующая внимания. Технологии становятся хорошим подспорьем, но не заменяют визитов к врачу», — резюмируют эксперты.

Ранее выяснилось, что россиянам не хватает проверки ментального здоровья в программе диспансеризации.

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