Травматолог объяснил, как стопы влияют на прикус

Нарушения в работе стоп, в том числе плоскостопие, могут стать причиной изменений прикуса. Об этом газете «Известия» сообщил травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Михаил Игнатов.

Эксперт объяснил, что стопы — основа биомеханической системы организма. Они выполняют амортизирующую функцию и способствуют равномерному распределению нагрузки. Уплощение сводов стопы меняет механику движения и увеличивает нагрузку, оказываемую на тазобедренные и коленные суставы. В итоге позвоночник начинает компенсировать дисбаланс.

«Организм представляет собой единую систему, поэтому изменения в одном его отделе зачастую отражаются на работе других. Из-за тесной взаимосвязи мышц, позвоночника и височно-нижнечелюстного сустава изменения осанки способны повлиять и на положение нижней челюсти. В результате у человека могут появиться или усилиться нарушения прикуса, а также дискомфорт при жевании или открывании рта», — предупредил травматолог.

По его словам, при коррекции прикуса нужно учитывать состояние всего опорно-двигательного аппарата. В случае, когда причиной нарушений становится биомеханический дисбаланс, возникает необходимость в комплексной диагностики состояния стоп, позвоночника и самой осанки.

Ортопед также напомнил, что нередко плоскостопие развивается постепенно, а выраженные симптомы на протяжении долгого времени отсутствуют. О проблемах могут сигнализировать быстрая утомляемость ног, чувство тяжести после ходьбы или длительного стояние, а также болевые ощущения в стопах, пояснице и коленях.

Для того чтобы избежать нарушений в работе стоп рекомендуется подбирать подходящую обувь, регулярно укреплять мышцы стоп и голеней, отказаться от туфель на слишком высоком каблуке, поддерживать нормальный вес тела, а также не носить долго обувь с полностью плоской подошвой.

Доцент кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф, кандидат медицинских наук Константин Терновой до этого предупреждал, что ходьба в шлепанцах или вьетнамках на протяжении долгого времени увеличивает риск возникновения серьезных проблем со здоровьем стоп. По его словам, такая обувь не обладает амортизирующими свойствами, из-за чего при ходьбе стопа получает сильные удары и серьезную нагрузку.

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