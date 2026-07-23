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Врач назвал главные причины заболеваний позвоночника

Врач Гринь: главной причиной заболеваний позвоночника становится образ жизни
Shutterstock

Главной причиной возникновения заболеваний позвоночника является образ жизни человека. Об этом kp.ru сообщил заведующий научным отделением неотложной нейрохирургии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы, профессор кафедры фундаментальной нейрохирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, главный внештатный специалист-нейрохирург Департамента здравоохранения города Москвы, член-корреспондент РАН Андрей Гринь.

Эксперт напомнил, что позвоночник является важной частью опорно-двигательного аппарата, которая может пострадать из-за малоподвижного образа жизни. К проблемам может также привести несоответствие оказываемой нагрузки с той, которую могут выдержать мышцы, окружающие позвоночный столб.

«Если мы нагружаем свой позвоночный столб, свои суставы, свои хрящи избыточной нагрузкой, будь это спортивная травма, серьезный подъем тяжести или просто избыточная масса тела, то они будут разрушаться. Это процесс естественный, и он будет прогрессировать», — предупредил врач.

По его словам, главными причинами заболеваний позвоночника становятся малоподвижный образ жизни, особенно если человек часто сидит сгорбившись, отсутствие регулярной физической активности, а также избыточный вес, оказывающий на позвоночник серьезную нагрузку.

Врач-травматолог, ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Александр Шелепов до этого рассказал «Газете.Ru», что
«смартфонный шейный синдром» — это комплекс перегрузок шеи и верхней части спины, который возникает из-за привычки на протяжении долгого времени смотреть в экран с головой, наклоненной вперед и вниз. По словам специалиста, избавиться от такой проблемы можно, если придерживаться правил использования смартфона и регулярно укреплять мышцы спины.

Ранее врач объяснил, почему после ношения рюкзака болит спина.

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