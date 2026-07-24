Все пострадавшие признаны потерпевшими по делу о теракте в Старобельске

Родные жертв и пострадавшие признаны потерпевшими по делу об атаке на Старобельск

Все пострадавшие в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске и родственники погибших признаны потерпевшими по делу о теракте. Об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, в отношении всех пострадавших проводятся судебно-медицинские экспертизы.

Бастрыкин напомнил, что в момент атаки в общежитии находились 85 студентов в возрасте от 15 до 22 лет. В общей сложности пострадали 80 молодых людей, которые в момент атаки спали: из них 21 не выжил, ранения получили 59 студентов, в том числе 28 несовершеннолетних.

22 мая беспилотники ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. Правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а Следственный комитет возбудил дело о теракте. По информации главы ЛНР Леонида Пасечника, ВСУ использовали для удара по территории колледжа 16 беспилотных летательных аппаратов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Бастрыкин сравнил военнослужащих ВСУ с гитлеровцами.