Часть Кирова осталась без электричества и воды после ракетного удара ВСУ

В Кирове начались работы по подаче электричества и воды после ракетной атаки

Специалисты оперативно устраняют последствия ракетного удара украинской армии по одному из предприятий в Кирове. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Утром 24 июля губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по предприятию в Кирове, пострадали люди.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время осуществляются работы по восстановлению электро- и водоснабжения в районе Филейки. В первую очередь электричество будет подано в социальные учреждения и жилые дома. После того, как сотрудники «Водоканала» наладят водоснабжение, вода поступит в дома.

Также в Кирове изменили схему движения общественного транспорта. Автобусы маршрутов №2, 11, 19, 20, 22, 26, 33, 44, 46, 50, 51, 53, 90, 120 последуют до перекрестка Октябрьского проспекта и улице Дзержинского, троллейбусы №1, 3, 4 будут разворачиваться на площади Лепсе.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду.