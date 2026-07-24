Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Москвичей предупредили о сильных осадках

Тишковец: месячная норма осадков может выпасть в Москве на следующей неделе
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В Москве может выпасть месячная норма осадков за пять рабочих дней следующей недели. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, заключительная неделя июля будет немного теплее, однако с более интенсивными грозами и дождями.

«За пять рабочих дней на Москву выльется месячная норма осадков — до 80-88 мм», — сказал Тишковец.

Синоптик предупредил, что в среду и четверг в Москве возможны экстремальные ливни с суточной интенсивностью до 30-40 литров небесной влаги на квадратный метр.

Тем временем руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировали жаркую погоду. По его словам,
в эти выходные в московском регионе дожди маловероятны, если они и пройдут, то затронут преимущественно восточную часть региона. В субботу, по его словам, ожидается днем до +22…+24 °C. С воскресенья температура воздуха начнет постепенно расти, каждый день повышаясь на один-два градуса.

Ранее москвичам пообещали теплую погоду во второй половине лета.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!