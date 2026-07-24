Москвичей предупредили о сильных осадках

Тишковец: месячная норма осадков может выпасть в Москве на следующей неделе

В Москве может выпасть месячная норма осадков за пять рабочих дней следующей недели. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, заключительная неделя июля будет немного теплее, однако с более интенсивными грозами и дождями.

«За пять рабочих дней на Москву выльется месячная норма осадков — до 80-88 мм», — сказал Тишковец.

Синоптик предупредил, что в среду и четверг в Москве возможны экстремальные ливни с суточной интенсивностью до 30-40 литров небесной влаги на квадратный метр.

Тем временем руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировали жаркую погоду. По его словам,

в эти выходные в московском регионе дожди маловероятны, если они и пройдут, то затронут преимущественно восточную часть региона. В субботу, по его словам, ожидается днем до +22…+24 °C. С воскресенья температура воздуха начнет постепенно расти, каждый день повышаясь на один-два градуса.

Ранее москвичам пообещали теплую погоду во второй половине лета.