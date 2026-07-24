Россиян предупредили о главных рисках для здоровья в городах

Главными факторами риска для здоровья жителей городов являются микрочастицы автомобильных покрышек и синтетические волокна домашнего текстиля, поскольку они провоцируют хроническую аллергию и сбои в репродуктивной системе. Об этом Pravda.Ru рассказала экоактивист Галина Ларина.

По ее словам, для защиты организма необходимо соблюдать базовые правила гигиены пространства. В частности, она посоветовала не гулять возле дороги, особенно с детьми. Кроме того, стоит отказаться от синтетической одежды и обивки мебели из полимеров, которые постоянно выделяют микроволокна в воздух квартиры. Химические компоненты пластика могут оказывать разрушительное воздействие на внутренние процессы.

«При стирке синтетических тканей выделяется много микроволокон, что тоже влияет на качество воздуха в квартире. Поэтому надо стараться выбирать для обивки диванов смесовые ткани, а не полностью синтетические, иначе это негативно сказывается на состоянии воздуха в помещении», — пояснила Ларина.

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