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Общество

Мужчина провел две недели в коме после взрыва робота-пылесоса

Австралиец получил ожоги из-за взрыва робота-пылесоса и провел две недели в коме
ABC News

В Австралии мужчина получил тяжелые ожоги после взрыва робота-пылесоса, пишет The Sun.

Инцидент произошел 2 июля на кухне в доме 25-летнего Лачи Перрема в пригороде Перта. По данным семьи и местных властей, устройство, рядом с которым в тот момент находился мужчина, внезапно взорвалось и вспыхнуло, после чего огонь быстро охватил жилье.

В результате пожара Лачи и его невеста потеряли все имущество, а Перрема доставили в больницу в критическом состоянии с ожогами примерно 75% тела. Он провел две недели в медикаментозной коме, перенес несколько операций, включая пересадку кожи, а также очистку поврежденных тканей.

Сейчас его состояние улучшается: врачи сняли назогастральный зонд для кормления и отмечают прогресс в восстановлении подвижности.

Специалисты рассматривают версию технической неисправности пылесоса, в том числе проблемы с электрикой или с литий-ионным аккумулятором. Расследование продолжается.

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