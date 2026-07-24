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Общество

Бастрыкин раскрыл идеальную среду для вербовки подростков злоумышленниками

Бастрыкин: игровые чаты стали идеальной средой для вербовки молодежи
Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что онлайн-игры используются для вовлечения российских подростков в диверсионную деятельность. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Он назвал назвал игровые чаты идеальной средой для вербовки детей. По его словам, опытный манипулятор может начать с безобидной просьбы: передать координаты военкомата для разработчика игр, сфотографировать что-то для конкурса или оставить пакет в условном месте.

«И вот так шаг за шагом стирается грань между виртуальным квестом и реальным преступлением», — сказал Бастрыкин.

До этого председатель СК предложил снизить возраст привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений до 12 лет. Он отметил, что эта мера тогда не нашла поддержки, однако, по его мнению, подростки продолжают совершать серьезные правонарушения, оставаясь при этом без должного наказания.

Педагог-психолог, автор развивающих книг для детей и родителей Шамиль Ахмадуллин рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что
контроль личных переписок уместен и нужен для дошкольников и младших школьников. По его словам, родительский контроль — не нарушение границ, а прямая обязанность по защите.

Ранее Бастрыкин поручил проверить книгу Григория Остера «Вредные советы».

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