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Общество

Уроженку Украины обвинили в подготовке подрыва машины военного в Крыму

ФСБ: в Крыму задержана уроженка Украины, которая заложила схрон со взрывчаткой
SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Крыму правоохранители задержали уроженку Украины, которая заложила схрон со взрывчаткой для подрыва машины военнослужащего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Сотрудники ведомства установили, что уроженка Луганской области 1967 года рождения была завербована Службой безопасности Украины (СБУ) при пересечении украинско-польской границы. По заданию куратора, как утверждается, злоумышленница собирала и передавала украинской стороне сведения о деятельности научных, образовательных и других учреждений Луганской народной республики (ЛНР) и Республики Крым, к которым она имела доступ по работе.

Следственный отдел УФСБ возбудил и расследовал уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

22 июля ФСБ также сообщила о предотвращении теракта против сотрудника оборонно-промышленного комплекса в Санкт-Петербурге. По информации ведомства, силовики задержали россиянина 2005 года рождения, сотрудничавшего со спецслужбами Украины. В заявлении уточняется, что молодой человек посредством мессенджера Telegram связался с представителем Киева и начал собирать для него сведения о сотрудниках ОПК в Ленинградской области и Петербурге.

Ранее в Тюмени устранили мужчину, планировавшего совершить теракт на предприятии по заказу Киева.

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