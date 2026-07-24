Россиян предупредили о рисках получить ожог из-за прошлогоднего SPF-крема

Эффективность прошлогоднего SPF-крема снижается, даже если по внешнему виду никаких изменений не видно. Действие средства зависит от солнцезащитных фильтров и прочих компонентов, которые со временем теряют свои свойства, предупредил в беседе с RT кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

По его словам, органические фильтры в креме постепенно разрушаются из-за внешних факторов, включая влияние света, кислорода, высокой температуры воздуха.

«Минеральные фильтры, такие как диоксид титана и оксид цинка, значительно устойчивее, однако защита зависит и от состояния всей эмульсии, — добавил специалист. — При длительном хранении разрушаются эмульгаторы и стабилизаторы, из-за чего фильтры хуже распределяются по коже и уже не образуют равномерного защитного слоя».

Условия хранения критично важны для сохранения свойств крема. Так, например, если он долго лежит на жарком пляже, в раскаленной машине, то это ускоряет разрушение компонентов. Внешне это может выглядеть как расслоение крема, изменение его вязкости – такое средство труднее распределить на коже, а его защитное действие уже не будет соответствовать заявленному.

Кроме того, Дорохов призвал учитывать способы хранения крема – в частности, в открытый флакон могут попасть воздух, влага, песок и микроорганизмы с кожи, что также снижает эффективность эмульсии. Использовать средство по истечении срока годности после вскрытия упаковки нельзя, подчеркнул химик.

Использование старого крема чревато ложным чувством безопасности, что грозит человеку после пребывания на солнце высокой дозой ультрафиолетового излучения и, как следствие, ожогами, ускоренным фотостарением кожи, заключил специалист.

Дерматологи до этого отмечали, что главной ошибкой при использовании SPF является экономия средства, для оптимальной защиты от солнца важно наносить на лицо и шею примерно две полоски крема на пальцах, а на всё тело взрослого человека — около двух столовых ложек. Врачи также призвали не полагаться на высокую цену средства, поскольку это не гарантирует лучшую защиту. Подчёркивается, что лучше выбирать крем с достаточным SPF, защитой от UVA и широким спектром действия.

Ранее был развеян миф о том, что SPF на лице защищает кожу от пигментации.