Развеян миф о том, что SPF на лице защищает кожу от пигментации

Врач Шухман: SPF не всегда может защитить кожу от появления пигментных пятен

Солнцезащитный крем на лице не снижает суммарную УФ-нагрузку на организм и может не влиять на риски появления пигментных пятен, рассказала «Газете.Ru» врач-дерматолог, косметолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елизавета Шухман.

Пигментация кожи возникает, когда меланоциты синтезируют избыточный меланин в ответ на стимулы, в том числе УФ-излучение и видимый свет. Солнцезащитный крем работает локально: нанесенный корректно SPF снижает проникновение УФ на конкретной площади и тем самым уменьшает стимуляцию меланоцитов в этой зоне, но не системно.

«УФ-излучение действует на все открытые участки одновременно. Даже если лицо защищено, интенсивная и продолжительная экспозиция незащищенных областей (шея, декольте, руки) увеличивает общую УФ-нагрузку, которая опосредованно может усиливать воспалительные и иммуномодулирующие процессы в организме. Воспаление и системные реакции (цитокины) способны повышать чувствительность кожи лица к пигментации — особенно у людей с предрасположенностью (светлая кожа, гормональные нарушения, прием некоторых лекарств). Системное состояние кожи и иммунитета может понизить порог для пигментирования», — заметила доктор.

На риск возникновения пигментных пятен влияет и поведенческий фактор. По словам Шухман, люди, защищая только лицо, часто пренебрегают повторным нанесением SPF, не наносят достаточное количество или выбирают низкий SPF.

«Частое или длительное пребывание на солнце без защиты на руках и шее увеличивает риск для лица при его неполной защите. Если кратко: SPF на лице не теряет эффективности из-за непротектированных других зон: он локально снижает УФ-воздействие. Но незащищенные участки увеличивают общую экспозицию и создают условия (воспаление, системные эффекты, поведенческие факторы), которые повышают риск пигментации лица. Поэтому полноценная защита всех открытых зон важна», — заключила врач.

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