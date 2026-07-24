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Общество

СМИ сообщили о пожаре в одном из районов Кирова

Осторожно, новости: в Кирове произошло возгорание в одном из районов города
Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пожар произошел в одном из районов Кирова. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По предварительным данным, столб дыма поднялся над одним из промышленных предприятий города.

До этого в регионе была объявлена ракетная опасность, ее отменили в 08:31 мск.

На момент публикации официальной информации не поступало.

По информации Минобороны, минувшей ночью над российскими регионами сбили 571 украинский дрон. Часть целей ликвидировали над акваториями двух морей — Азовского и Черного. Кроме того, дроны были уничтожены в столичном регионе, Крыму и Краснодарском крае. Остальные беспилотники сбили в Ленинградской, Рязанской, Тверской, Белгородской, Орловской, Калужской, Новгородской, Смоленской, Псковской, Тульской, Брянской, Владимирской и Курской областях.

Как заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, российские силы ПВО перехватили над регионом 59 украинских дронов. Обойтись без разрушений не удалось. В частности, в поселке Синявино в Кировском районе зафиксировали обрушение конструкций одного из складов птицефабрики «Северная».

Ранее украинские дроны ударили по гражданской инфраструктуре в Санкт-Петербурге.

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