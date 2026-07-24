В Минобороны РФ заявили об отражении атак более 570 украинских дронов

Более 570 украинских дронов сбили над территорией России в течение ночи. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в мессенджере «Макс».

«Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачен и уничтожен 571 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что часть целей ликвидировали над акваториями двух морей — Азовского и Черного. Кроме того, дроны были уничтожены в столичном регионе, Крыму и Краснодарском крае. Остальные беспилотники сбили в Ленинградской, Рязанской, Тверской, Белгородской, Орловской, Калужской, Новгородской, Смоленской, Псковской, Тульской, Брянской, Владимирской и Курской областях.

Как заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, российские силы ПВО перехватили над регионом 59 украинских дронов. Обойтись без разрушений не удалось. В частности, в поселке Синявино в Кировском районе зафиксировали обрушение конструкций одного из складов птицефабрики «Северная».

В результате этого инцидента никто из людей не пострадал. Однако во Всеволожском районе из-за налета беспилотников пострадали три человека. Раненые были доставлены в медицинские учреждения, врачи оценили их состояние как средней степени тяжести.

Ранее украинские дроны ударили по гражданской инфраструктуре в Санкт-Петербурге.