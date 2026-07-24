В Симферополе эвакуировали сортировочный центр Wildberries

Сортировочный центр компании в Симферополе был эвакуирован . Об этом сообщили в пресс-службе компании в Telegram-канале.

«Сортировочный центр компании в Симферополе был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности», – говорится в публикации.

Утром 18 июля губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил об атаке беспилотника ВСУ на логистический центр Wildberries в Котовске. В результате нее пострадали 24 человека, семерым из которых не удалось спасти жизнь. На месте происшествия возник пожар.

В ночь на 18 июля в Московской области были перехвачены 48 украинских беспилотников. В Электростали также произошла атака на склад Wildberries, в результате чего пострадали 37 человек. Как отметил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, состояние семи из раненых оценивается как тяжелое. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что спасти одного пострадавшего не удалось.

Ранее Татьяна Ким рассказала, что происходит с товарами на атакованных БПЛА складах.