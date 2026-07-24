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Общество

В МАГАТЭ сообщили, что Запорожская АЭС осталась без водоснабжения

МАГАТЭ: Запорожская АЭС лишена водоснабжения
Alexander Ermochenko/Reuters

Запорожская АЭС осталась без водоснабжения, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

«В результате военной активности в Энергодаре и его окрестностях были повреждены объекты местной электросетевой инфраструктуры, что привело к прекращению подачи воды в городе и на территории Запорожской АЭС», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что команда МАГАТЭ проинформирована о ситуации на ЗАЭС.

23 июля мэр Энергодара Максим Пухов сообщал, что город оказался полностью без электроэнергии после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданской инфраструктуре.

Из-за отсутствия света и проблем со стабильной работой системы водоснабжения подача воды в Энергодар по-прежнему невозможна, предупредил Пухов. Специалисты продолжат ремонтные работы системы водоснабжения сразу после восстановления надежного электропитания, добавил он.

20 июля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным говорил о сложной, но контролируемой ситуации в Энергодаре.

Ранее ВСУ атаковали рынок и магазин в Энергодаре, есть пострадавшие.

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