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Общество

В Москве произошло ДТП с участием такси

Два человека пострадали в ДТП с участием такси на востоке Москвы
Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

Авария с участием такси произошла на улице Щербаковской на востоке Москвы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

В публикации отмечается, что авария произошла в районе дома №55 по Щербаковской улице.

По данным Telegram-канала «Москва с огоньком», ДТП случилось в результате того, что автомобиль такси, уходя от электросамокатчика, столкнулся с трамваем и вылетел на тротуар. По данным издания, в результате произошедшего пострадали пять человек.

21 июля в Москве на Киевском шоссе возле поселка Московского произошло ДТП. На кадрах с места происшетсвия видно, что движение на дороге было затруднено. Далее заметен перевернутый набок белый грузовик. Далее в кадре появляется автомобиль Mercedes-Benz G-Class. Он развернут поперек дороги. Его задний бампер упирается в отбойник. Также видно, что у него поднята крышка капота и повреждена передняя часть кузова. При этом автомобильные детали разбросаны по проезжей части. На место аварии прибыли сотрудники полиции и пожарные.

Ранее ДТП парализовало Киевское шоссе.

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