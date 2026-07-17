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Автомобили

ДТП парализовало Киевском шоссе

На Киевском шоссе авария затруднила проезд
Алексей Филиппов/РИА Новости

На Киевском шоссе автомобильная авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На 42 км Киевского шоссе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоциклиста. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время движение транспорта в сторону области затруднено и осуществляется по двум полосам из трех: пробка растянулась на семь километров. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого стало известно, что в Московской области грузовик врезался в иномарку на встречной полосе. На размещенных в сети кадрах видно, что легковая машина получила серьезные повреждения, в момент ДТП транспорт просто разорвало, а части разлетелись по дороге. Водитель и пассажир Volkswagen получили травмы, несовместимые с жизнью, еще один пассажир пострадал.

Ранее сообщалось о массовом ДТП, которое парализовало Садовое кольцо.

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