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Общество

Задержанный Францией танкер выдвинулся от порта Марселя

Танкер Deliver, задержанный Францией в июне, движется от порта Марселя
Владимир Астапкович/РИА Новости

Танкер Deliver, следовавший из России и задержанный французскими властями в конце июня, покинул район порта Марселя и продолжил движение в Средиземном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные передвижения судов.

В публикации отмечается, что танкер снялся с якоря 22 июля и двигается со скоростью 11,3 узла (около 21 километра в час) в юго-восточном направлении.

25 июня президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о задержании военно-морскими силами страны у берегов Сицилии российского нефтяного танкера Deliver.

Позднее посольство России в Париже назвало пиратством задержание французской стороной танкера Deliver, который шел из Приморска. Там отметили, что власти Франции не уведомляли дипмиссию о задержании судна. В дипмиссии подчеркнули, что действия французских ВМС, захвативших следовавший под флагом Камеруна в открытом море танкер Deliver, являются незаконными и недопустимыми с точки зрения международного права.

Ранее в Совфеде раскрыли, как избежать захвата российских танкеров.

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