Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Тропический шторм «Берта» дошел до Техаса в США

NOAA: тропический шторм «Берта» вышел на сушу в района Техаса и Луизианы
G.H_311/Shutterstock/FOTODOM

Тропический шторм «Берта» вышел на сушу в районе штатов Техас и Луизиана в США. Об этом сообщает Национальный центр по США по слежению за ураганами (National Hurricane Center, NOAA).

«Шторм «Берта» вышел на сушу в районе границы Техаса и Луизианы <...> Связанные с тропическим штормом условия будут распространяться по районам побережья Луизианы и Техаса», — говорится в сообщении центра.

Отмечается, что шторм будет продолжать движение на запад со скоростью 17 км/час еще около суток, после чего должен начать слабеть. В настоящее время максимальная скорость ветра достигает 75 км/час, а порывы — еще более высоких значений.

По словам синоптиков, шторм нагнал воду и вместе с приливом она может затопить обычно сухие участки вблизи побережья. Кроме того, в Техасе ожидаются ливни, также способные спровоцировать наводнения, особенно в городах.

23 июля Telegram-канал «Большая уральская тропа» сообщал, что на туристический лагерь в Свердловской области обрушился ураган.

Сильный ветер привел к обрушению деревьев, которые упали на палатки туристического лагеря на камне Омутной на реке Чусовая. По предварительной информации, есть пострадавшие, один человек не выжил.

В публикации отмечается, что погода теперь «просто дичает» и делает испытанием туризм на Среднем Урале.

Ранее мощный циклон нарушил электроснабжение в семи регионах России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как эффективно отвечать на пассивную агрессию. Гид по стратегиям, которые работают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!