Тропический шторм «Берта» дошел до Техаса в США

NOAA: тропический шторм «Берта» вышел на сушу в района Техаса и Луизианы

Тропический шторм «Берта» вышел на сушу в районе штатов Техас и Луизиана в США. Об этом сообщает Национальный центр по США по слежению за ураганами (National Hurricane Center, NOAA).

«Шторм «Берта» вышел на сушу в районе границы Техаса и Луизианы <...> Связанные с тропическим штормом условия будут распространяться по районам побережья Луизианы и Техаса», — говорится в сообщении центра.

Отмечается, что шторм будет продолжать движение на запад со скоростью 17 км/час еще около суток, после чего должен начать слабеть. В настоящее время максимальная скорость ветра достигает 75 км/час, а порывы — еще более высоких значений.

По словам синоптиков, шторм нагнал воду и вместе с приливом она может затопить обычно сухие участки вблизи побережья. Кроме того, в Техасе ожидаются ливни, также способные спровоцировать наводнения, особенно в городах.

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