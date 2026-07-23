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В Подмосковье ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана

Гидрометцентр: «желтый» уровень опасности объявлен в Подмосковье из-за тумана
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

На территории Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ожидающегося тумана. Об этом сообщил Гидрометцентр России на своем сайте.

«Со второй половины ночи и утром 24 июля местами по Московской области ожидается туман с видимостью 300-800 метров», — говорится в сообщении.

В Гидрометцентре добавили, что предупреждение будет действовать с 00:00 по 6:00 пятницы, 24 июля.

Утром 23 июля синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в предстоящие выходные в столичном регионе будет дождливая погода. Ожидается существенное снижение температуры воздуха в ночные часы и северный ветер, отметил специалист.

Накануне ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что на той неделе в столичном регионе практически каждый день ожидается дождь, но в пятницу, 24 июля, под влиянием циклона интенсивность осадков повысится.

Ранее москвичей предупредили о мощных ливнях в августе.

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