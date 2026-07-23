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Общество

Cуд в Праге освободил из-под стражи обвиняемого в шпионаже гражданина КНР

Пражский суд постановил освободить из-под стражи обвиняемого в шпионаже китайца
Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пражский городской суд в июне постановил отпустить из-под стражи гражданина КНР, которого подозревают в шпионаже в пользу китайских спецслужб. Эту информацию распространило издание Dennik N.

Кроме того, суд направил уголовное дело обратно в полицию для уточнения обстоятельств. Однако, несмотря на решение суда, подозреваемый пока остается под стражей, так как прокурор подал апелляцию. Как отмечает издание, следователи опасаются, что если обвиняемый выйдет на свободу, он может покинуть территорию Чехии.

Мужчина был задержан 17 января. По данным чешской контрразведки (Службы безопасности и информации), он является агентом китайской разведки. Против него впервые применена новая статья Уголовного кодекса, предусматривающая ответственность за неразрешенную деятельность в интересах иностранного государства.

В начале июля двоих экс-сотрудников спецслужб, более десяти лет работавших в Министерстве обороны Италии, задержали в Риме по обвинению в якобы шпионаже в пользу РФ.

Ранее физика из института «Роскосмоса» арестовали по делу о госизмене.

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