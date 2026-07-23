Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Милонов выступил против маркировки Roblox и Minecraft как азартных игр

Милонов раскритиковал идею маркировки Roblox и Minecraft как азартных игр
Максим Блинов/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал идею Центра по борьбе с лудоманией о маркировке видеоигр Roblox и Minecraft о наличии азартных механик. Своим мнением парламентарий поделился в Telegram-канале.

«Хотелось бы попросить уважаемых коллег и экспертов оставить в покое детские игрушки», — обратился Милонов.

Он отметил, что во многих играх есть недостатки, так как они, как и весь остальной мир, несовершенны. Он призвал дать детям возможность играть в Roblox и Minecraft, при этом объясняя им, что в играх «могут быть нехорошие вещи».

Кроме того, Милонов назвал идею запрета компьютерных игр «хайпом на ровном месте».

До этого директор Центра по борьбе с лудоманией Андрей Ходынков выступил с инициативой обязать разработчиков популярных видеоигр, таких как Minecraft и Roblox, внедрять предупреждающие маркировки о наличии азартных элементов. Эксперт проводит аналогию с надписями на табачной продукции, указывая на то, что большинство востребованных среди несовершеннолетних игр используют игровые механики, характерные для онлайн-казино.

Ранее в России нашли десятки фальшивых сайтов Roblox.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как эффективно отвечать на пассивную агрессию. Гид по стратегиям, которые работают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!