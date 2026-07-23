Милонов выступил против маркировки Roblox и Minecraft как азартных игр

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал идею Центра по борьбе с лудоманией о маркировке видеоигр Roblox и Minecraft о наличии азартных механик. Своим мнением парламентарий поделился в Telegram-канале.

«Хотелось бы попросить уважаемых коллег и экспертов оставить в покое детские игрушки», — обратился Милонов.

Он отметил, что во многих играх есть недостатки, так как они, как и весь остальной мир, несовершенны. Он призвал дать детям возможность играть в Roblox и Minecraft, при этом объясняя им, что в играх «могут быть нехорошие вещи».

Кроме того, Милонов назвал идею запрета компьютерных игр «хайпом на ровном месте».

До этого директор Центра по борьбе с лудоманией Андрей Ходынков выступил с инициативой обязать разработчиков популярных видеоигр, таких как Minecraft и Roblox, внедрять предупреждающие маркировки о наличии азартных элементов. Эксперт проводит аналогию с надписями на табачной продукции, указывая на то, что большинство востребованных среди несовершеннолетних игр используют игровые механики, характерные для онлайн-казино.

Ранее в России нашли десятки фальшивых сайтов Roblox.