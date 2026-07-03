Россиян предупредили о новой схеме мошенников после разблокировки Roblox

Мошенники начали использовать возвращение игры Roblox в России для обмана пользователей, предлагая им бесплатно получить игровую валюту на поддельных сайтах. Об этом РИА Новости сообщили в компании по кибербезопасности F6.

Как рассказали специалисты F6, злоумышленники создают сайты, внешне практически полностью копирующие официальный ресурс Roblox. На них пользователям предлагают получить 1000 робуксов — внутриигровой валюты — якобы в честь возвращения игры.

Ссылки на такие ресурсы распространяются через рекламные публикации в Telegram-каналах. После нажатия кнопки «Продолжить» посетителя просят указать номер телефона, а затем ввести код из SMS, который на самом деле является кодом подтверждения для входа в аккаунт мессенджера.

Эксперты сообщили, что обнаружили более десяти фишинговых сайтов, работающих по одинаковой схеме. Получив доступ к учетной записи, злоумышленники могут читать переписку пользователя, просматривать контакты и данные аккаунтов, а также незаметно рассылать сообщения от его имени, вовлекая других людей в мошеннические схемы.

В F6 рекомендовали не переходить по подозрительным ссылкам из рекламы, с осторожностью относиться к акциям от популярных брендов и не вводить номер телефона или коды подтверждения на сомнительных интернет-ресурсах.

Минцифры в начале июня сообщало, что Roblox вновь стала доступна российским пользователям после выполнения требований российского законодательства. Компания также обязалась противодействовать распространению нежелательного контента на платформе.

Ранее сообщалось, что россиян предупреждают о списании денег мошенниками под предлогом проверки наличия долгов.