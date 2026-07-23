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Общество

Жених изнасиловал гостью после свадьбы и был арестован

В США арестовали жениха, изнасиловавшего гостью после свадьбы
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В США жених изнасиловал гостью после свадьбы, пишет WHTM.

Как следует из материалов дела, женщина приехала на свадьбу к Закари Праути. Во время праздника она употребляла алкоголь, а позже вместе с другими гостями отправилась в частный дом.

По словам потерпевшей, когда большинство присутствующих легли спать, она осталась наедине с женихом. Женщина заявила, что Праути дважды поцеловал ее без согласия, несмотря на просьбы прекратить. После второго поцелуя она потеряла сознание и больше ничего не помнит.

Очнувшись, женщина обнаружила, что находится в спальне, где не собиралась ночевать, и была без одежды. После случившегося она обратилась в больницу, где прошла медицинское обследование, а затем написала заявление в полицию.

В ходе расследования у Праути взяли образец ДНК. Результаты экспертизы, полученные спустя несколько месяцев, совпали с биологическими следами, обнаруженными во время обследования потерпевшей.

На основании собранных доказательств жениху предъявили обвинение в изнасиловании. Расследование продолжается.

Ранее родственники похитили беременную 17-летнюю девушку, чтобы изнасиловать и вызвать выкидыш.

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