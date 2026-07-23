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Россиян предупредили о риске встретить детеныша летучей мыши на балконе летом

Ветврач Блюменкранц: летучие мыши могут оставить детеныша на балконе
Rudmer Zwerver/Shutterstock/FOTODOM

Летом у самок летучих мышей часто появляются малыши, которых они оставляют на так называемых «дневках» — укромных местах вроде вашего балкона, пока сами улетают на охоту. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Блюменкранц.

«Чаще всего мать вернется по писку малыша с наступлением сумерек и заберет его. Поэтому самый первый шаг — изолируйте территорию от домашних питомцев. Кошка или собака превратят спасение редкого животного в жестокую игру, итог которой может быть фатальным для обеих сторон», — предупредил он.

Если же вечер наступил, а детеныш все еще сидит на перилах и дрожит от холода, придется брать инициативу в свои руки.

«Обязательно наденьте тканевые перчатки. Резиновые медицинские не подойдут: тонкие коготки запутаются в материале, что приведет к травме лап. Ни в коем случае не пытайтесь подбрасывать мышонка в воздух, надеясь, что он полетит сам — взлетать эти животные должны только из положения вниз головой, иначе рискуют сломать хрупкие кости. Аккуратно накройте зверька картонной коробкой, подсуньте под нее лист плотной бумаги и переверните. Сделайте в крышке отверстия для воздуха, положите внутрь мягкую салфетку, за которую малыш сможет зацепиться, и закройте ловушку», — посоветовал эксперт.

Не кормите детеныша молоком, мясом и медом. Желудок насекомоядного млекопитающего физически не способен переварить такую пищу, и любая попытка проявить милосердие закончится для животного мучительной гибелью от несварения. Единственное, чем можно помочь замерзающему малышу до приезда специалистов — обеспечить тепло. Положите рядом с коробкой (но не прямо на зверька) бутылку с теплой водой, обернутую полотенцем.

«Самый важный этап — поиск помощи. Найдите в интернете контакты центров реабилитации рукокрылых в вашем городе. В столице этим занимается Московский зоопарк, во многих регионах действуют волонтерские группы. Выкормить детеныша самостоятельно практически невозможно, это требует кормления каждые два-три часа живыми насекомыми со строгим расчетом веса порции. При этом приносить найденыша домой и пытаться оставить его в качестве питомца — плохая идея. В дикой природе эти животные живут до сорока лет, а в неволе чаще всего погибают через несколько недель от стресса и неправильного ухода, да и изъятие краснокнижных видов из природы незаконно. Передача малыша профессионалам даст ему реальный шанс вернуться в родную колонию», — рассказал он.

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