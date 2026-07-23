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Общество

Россиян предупредили о новых требованиях работодателей к резюме

Эксперт Мирошников: дипломы и крупные компании в резюме уходят на второй план
Orathai Mayoeh/Shutterstock/FOTODOM

Еще несколько лет назад хорошее резюме воспринималось как список мест работы, дипломов и навыков. Сегодня этого недостаточно, рассказал «Газете.Ru» Дмитрий Мирошников, вице-президент Корпорации развития бизнеса по корпоративной стратегии.

В 2026 году работодатели ищут сотрудника, который сможет быстро приносить результат, адаптироваться к изменениям и работать в условиях развития технологий. Искусственный интеллект уже анализирует сотни резюме за минуты.

«Первым делом оцениваются не красивые формулировки, а понятная логика карьерного пути, — объясняет эксперт. — Работодатель хочет видеть, какие задачи человек решал и каких результатов добился. Простое перечисление обязанностей теряет ценность».

Не менее важно умение работать с цифровыми инструментами.

«Сегодня практически в любой профессии ценится способность использовать нейросети, автоматизацию и сервисы для повышения эффективности, — отмечает Мирошников. — Даже если должность не связана с IT, работодатели обращают внимание на готовность осваивать новые инструменты».

Влияет и цифровая репутация. Перед встречей руководители изучают соцсети, публикации и профессиональные профили кандидата.

«Они хотят понять, последователен ли человек в взглядах, умеет ли грамотно общаться и соответствует ли заявленному уровню экспертности», — поясняет эксперт.

При этом возраст, количество дипломов и громкие названия компаний постепенно отходят на второй план.

«Успешный сотрудник — тот, кто умеет решать задачи, брать ответственность и быстро находить выход из нестандартных ситуаций», — подчеркивает Мирошников.

Резюме в 2026 году становится не формальной анкетой, а короткой презентацией ценности человека.

«Оно должно отвечать на один вопрос: почему именно этот кандидат принесет больше пользы, чем десятки других?» — резюмирует эксперт.

«В ближайшие годы этот тренд усилится, — прогнозирует Мирошников. — Искусственный интеллект научится оценивать навыки, но решение о найме по-прежнему останется за людьми».

Ранее выяснилось, что в России все больше компаний отказываются от требования портфолио.

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