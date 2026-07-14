В России все больше компаний отказываются от требования портфолио

Традиционно портфолио считалось главным аргументом в пользу кандидата. Однако в последние годы отношение к этому инструменту существенно меняется. Все больше компаний перестают воспринимать портфолио как основной показатель профессионализма, рассказала «Газете.Ru» Ирина Пак, HR-директор логистического оператора NC Logistic.

Причина в том, что современное портфолио все чаще демонстрирует не реальные навыки специалиста, а умение эффективно себя презентовать.

«С развитием ИИ-инструментов и сервисов для оформления создать убедительный кейс стало проще. При этом по красивой презентации не всегда можно понять, какую роль кандидат играл в проекте, насколько самостоятельно принимал решения и действительно ли достиг заявленных результатов. Более того, нельзя исключать фактор субъективности. Внимание рекрутера может смещаться в сторону более ярких и визуально привлекательных проектов, а не реальных компетенций, что способно повлиять на качество отбора», — объяснила Ирина Пак.

Дополнительную роль играет скорость изменений на рынке труда. В условиях цифровой трансформации навыки быстро устаревают, а актуальный сегодня опыт уже через несколько лет может потерять ценность. Портфолио отражает прошлые достижения, но не всегда показывает способность человека адаптироваться и осваивать новые инструменты. Кроме того, компании все чаще стремятся оценивать не только профессиональные знания и технические компетенции (hard skills), но и гибкие навыки (soft skills).

«Если профессиональные навыки можно подтвердить опытом и проектами, то умение работать в команде, способность к обучению, коммуникация и ответственность проявляются только в процессе взаимодействия,» — отметила эксперт.

Сегодня HR-специалисты постепенно смещают акцент с портфолио на практические задания, максимально приближенные к реальным бизнес-задачам. При этом все чаще тестовые задания проходят в формате практических собеседований, где кандидат решает задачу прямо во время интервью.

Это не означает, что портфолио полностью исчезнет — скорее, меняется его роль. Теперь оно помогает быстро познакомиться с опытом кандидата, но перестает быть ключевым доказательством компетентности. В ближайшие годы компании, вероятно, будут уделять больше внимания не только опыту, но и потенциалу, обучаемости и готовности развиваться вместе с бизнесом, предполагает Ирина Пак.

Ранее рекрутер объяснила, о чем говорить на собеседовании, когда просят рассказать о себе.