«За шутку не заблокируют»: названы переводы, которые попадают под антифрод-проверку

Эксперт Агабаев: банк блокирует переводы за поведение клиента, а не за шутку

Сам по себе комментарий к переводу вроде шутки или необычной фразы не является отдельным признаком мошеннического перевода по 161-ФЗ. Об этом «Газете.Ru» рассказал Роман Агабаев, заместитель руководителя отдела предотвращения мошенничества финтех-компании Paygine.

С 1 января 2026 года Банк России расширил перечень таких признаков, и они связаны прежде всего с поведением клиента, устройством, параметрами операции и получателем денег. Банк технически видит информацию, которая сопровождает перевод, но в антифроде переводов между физлицами она обычно не является основным фактором принятия решения.

«Гораздо важнее то, кому отправляются деньги, сумма, история отношений между отправителем и получателем, устройство и то, насколько операция отличается от обычного поведения клиента», — объяснил эксперт.

По его словам, 161-ФЗ в этом контексте направлен прежде всего на противодействие переводам без добровольного согласия клиента, в том числе когда человек сам переводит деньги под воздействием мошенников. 115-ФЗ — это уже противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма, поэтому там банк оценивает происхождение денег, экономический смысл операций и характер деятельности клиента.

«Нетипичная для клиента сумма или время операции, новое устройство, подозрительный получатель, сведения о нем в базе Банка России, необычная последовательность переводов и другие отклонения от привычного поведения — могут стать причиной антифрод-проверки. Например, с 2026 года отдельно учитывается сценарий, когда человек переводит себе крупную сумму из другого банка, а затем в течение короткого времени отправляет деньги новому получателю», — заявил эксперт.

Поведение пользователя намного важнее сообщений. Система фактически пытается ответить на вопрос: «Похожа ли эта операция на то, что клиент обычно делает сам?»

«Гораздо большее значение оно имеет в рамках финансового мониторинга, особенно в операциях бизнеса. Там назначение платежа сопоставляется с деятельностью компании, контрагентами и экономическим смыслом операции. Для обычного перевода между физическими лицами комментарий имеет существенно меньшее значение», — сказал он.

Бояться, что счет автоматически заблокируют из-за одной неудачной шутки в комментарии, не стоит.

«Но я бы все равно не использовал назначения платежей для сомнительных формулировок: банк оценивает операцию комплексно, и сознательно добавлять к необычной операции еще один повод для вопросов просто нет смысла», — резюмировал он.

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